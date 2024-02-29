Россия открыта к диалогу со всеми государствами, которые готовы «работать над новым контуром равной и неделимой безопасности Евразии» и заинтересованы в этом. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Москва стремится к объединению глобального большинства. Сейчас рушатся многие монополии, стереотипы. К 2028 году страны БРИКС будут создавать около 37% глобального ВВП, а показатель G7 опустится до 27,8%», — сказал президент.

По его словам, действия США и их союзников привели к тому, что система европейской безопасности оказалась демонтирована. Он подчеркнул, что Россия должна быть «суверенной и сильной», чтобы обеспечить прочный миропорядок. Путин отметил, что российская сторона планирует создавать «эффективные логистические коридоры, развивать взаимодействие на основе равноправия» с дружественными по отношению к ней странами.