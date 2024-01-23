Путин на выставке «Россия» официально дал старт Году семьи в РФ
Фото: [Соцсети]
Президент РФ Владимир Путин в рамках форума «Родные – любимые», который проходит на выставке «Россия», официально дал старт Году семьи в стране.
«Россия — это действительно огромная семья. Можно сказать, семья семей», - заявил лидер.
Глава государства отметил, что в стране на протяжении столетий в согласии живут люди самых разных национальностей. Разнообразие их культур и языков объединяет страну, так как у людей общие ценности.
«Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина», - подчеркнул Путин.