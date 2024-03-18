Путин поделился с жителями России своей мечтой о будущем страны

Президент Владимир Путин всегда мечтал о сильной и независимой России. Об этом он признался, отвечая на вопросы в своем предвыборном штабе в Гостинном дворе в Москве.

По словам Путина, он всегда видел и видит в России сильное и независимое государство.

«Я мечтал о сильной, независимой, суверенной России. И надеюсь, что результаты голосования позволят нам всем вместе с российским народом добиваться этих целей», — заявил Путин, его слова приводит РИА Новости.

С 15 по 17 марта в России прошли выборы президента страны. Владимир Путин шел на них как самовыдвиженец. Также за пост главы государства боролись Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Согласно размещенной на сайте ЦИК информации, после обработки более 70% протоколов с результатом 87,17% голосов лидирует действующий президент РФ Владимир Путин. Харитонов — 4,19%, Даванков — 4,08%, Слуцкий — 3,15%.

Напомним, вечером в воскресенье, 17 марта, действующий президент России Владимир Путин прибыл в свой предвыборный штаб для общения с волонтерами и представителями своей команды.

Глава государства сделал ряд важных заявлений. В первую очередь Путин выразил слова благодарности все тем россиянам, кто пришел на выборы и проголосовал.