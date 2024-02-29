Путин продлил программу маткапитала в России

В России нужно продлить программу материнского капитала до 2030 года. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка — еще на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года, предлагаю также продлить ее как минимум до 2030-го», — сказал Путин.

Он отметил, что за пять лет в период с 2018 по 2022 год в стране значительно увеличилось количество многодетных семей, в общей сложности оно возросло на 26,8%. По словам президента, семьи, где растут более двух-трех детей, являются «гордостью» для страны.

Путин также предложил увеличить в два раза — до 2,8 тысячи рублей в месяц — налоговый вычет, который полагается семьям на второго ребенка. На третьего и каждого последующего ребенка граждане смогут получать шесть тысяч рублей в виде вычета.