Путин: программу социальной газификации в России распространят на дачные участки
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Программу социальной газификации в России планируют распространить не только на частные дома в населенных пунктах, но и на дома, расположенные на дачных участках. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.
«Также поддержку получат жители отдаленных Северных и Дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. <…> С помощью субсидии от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование отечественного производства», — добавил президент.
По его словам, поддержку прежде всего должны получить наиболее нуждающиеся семьи. На эти цели выделят около 32 миллиардов рублей.