Путин: в России будут предоставлять налоговые вычеты по плановой диспансеризации и ГТО

В России с 2025 года начнут предоставлять налоговые вычеты для граждан, которые на плановой основе проходят диспансеризацию и сдают нормативы ГТО. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто на регулярной основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО», — сказал президент.

По его словам, россиян, которые ответственно относятся к своему здоровью, важно поощрять. Путин в ходе своего обращения также вспомнил народный лозунг «бросай пить — вставай на лыжи». Он подчеркнул, что этот момент уже настал, а также заметил, что в стране сократилось потребление алкоголя.