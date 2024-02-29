Путин: в России необходимо запустить новую программу расселения аварийного жилья

В России нужно разработать новую программу расселения из аварийного жилья. Такое поручение в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию озвучил президент России Владимир Путин.

«Прошу правительство подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья», — сказал Путин.

Президент уточнил, что с 2008 года из аварийного жилья в стране расселили 1,7 миллиона человек. Он призвал не снижать текущую динамику и в ближайшие шесть лет. По его словам, власти будут «наращивать темпы модернизации коммунальной инфраструктуры». До 2030 года на эти цели направят 3,5 триллиона рублей.