Путин: в России нужно ввести шестилетний финансовый план
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В России необходимо формировать не только трехлетний бюджет страны, но и финансовый план, рассчитанный на шесть лет. С таким предложением в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию выступил президент России Владимир Путин.
«Считаю необходимым уже сейчас не только готовить проект бюджета на очередную трехлетку, но и верстать все основные расходы инвестиций дальше, на период до 2030 года», — сказал Путин.
Президент добавил, что российские власти после формирования финансового плана развития России на шесть лет могут после дополнять новыми инициативами.