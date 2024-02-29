Путин: в России запустят программу «Земский работник культуры»

С 2025 года в России будет запущена программа «Земский работник культуры». Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

«Запустим с 2025 года программу «Земский работник культуры», — сказал президент.

По его словам, специалисты, которые переедут на работу в село или малый город, смогут претендовать на получение единовременной выплаты в размере 1 миллиона рублей. Кроме того, на Дальнем Востоке, Донбассе и Новороссии размер выплаты будет составлять два миллиона рублей. Данная программа будет действовать аналогично программами «Земский учитель» и «Земский доктор», уточнил Путин.