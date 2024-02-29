Путин заявил о запуске новой программы капремонта детских садов и школ в России

В России с 2025 году будет запущена новая программа капитального ремонта детских садов и школ. Об этом в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Он уточнил, что на эту программу в стране планируют выделить более 400 миллиардов рублей. Помимо этого, до 2030 года в стране планируется возвести 25 университетских кампусов. Путин предложил расширить программу и построить до 40 кампусов, в которых будут созданы «все условия для учебы, работы и воспитания детей». Также в стране через шесть лет планируют открыть 12 школ лидерского уровня.

Помимо этого, Путин призвал увеличить выплаты за классное руководство для учителей и кураторов, которые работают в населенных пунктах с населением меньше 100 тыс. человек, в два раза, а также ввести доплату в размере пяти тысяч рублей в месяц для всех советников директоров по воспитанию в школах и колледжах.