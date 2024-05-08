Путина с Пашиняном накормили в Кремле борщом с пампушками и пельменями

После саммита в Кремле лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пригласили на неформальный обед в Кремль. Как передает «Пул первого», там сегодня подавали борщ с пампушками и сметаной.

Кроме того сообщается, что лидеры стран-членов ЕАЭС, среди которых были президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян, могли отведать пожарские котлеты и пельмени с неркой.

«Президент РФ Владимир Путин и его зарубежные гости [ЕАЭС] на обеде в Кремле. В меню: борщ с пампушками и сметаной, пельмени с неркой, пожарские котлеты и байкальский омуль», — указано в сообщении.

Отмечается, что неформальный обед состоялся в Большом Кремлевском дворце.

В среду, 8 мая, в Кремле состоялась встреча лидеров стран ЕАЭС. В настоящее время после короткой беседы перед телекамерами президент России Владимир Путин проводит за закрытыми дверями встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.