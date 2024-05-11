Рабочие обновляют крышу дома на Октябрьском проспекте в Люберцах

По просьбе жильцов в доме на Октябрьском проспекте в Люберцах идет капитальный ремонт кровли. Отмечается, что жители жаловались на постоянные протечки.

Именно поэтому управление ЖКХ администрации Люберец приняло решение включить дом в программу капитального ремонта на этот год. Ожидается, что полностью будет заменена стропильная часть, утеплят чердачные перекрытия, затем будет выполнена обрешетка, а сверху настелен прочный листовой металл.

«От старой крыши останутся только фрагменты кирпичной кладки, которые будут заново оштукатурены и окрашены. Выполним все до конца мая», — рассказал руководитель проекта организации, выигравшей тендер на проведение работ, Александр Коновалов.

Он сообщил, что компания проводит работы в разных городских округах Подмосковья, а в Люберцах выиграла конкурс на проведения капитального ремонта более 170 многоэтажных домов. Сейчас работы проходят на 40 из них.