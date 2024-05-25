Рабочие приступили к монтажу сцены в Центральном парке Лобни
Фото: [Юлия Смагринская]
В Центральном парке Лобни устанавливают большую сцену с трибуной, которая будет защищена навесом. В настоящее время рабочие собирают основу сооружения, затем они приступят к монтажу навесных элементов.
«Металлоконструкции строятся из швеллеров. Каждый элемент крепится друг к другу при помощи сварки, а швы на стыках шлифуются», — сообщил производитель работ Джамал Гагаев.
Ожидается, что общий каркас сцены будет состоять из множества металлических профилей, каждый из которых предварительно был загрунтован и покрашен серой краской. Сборка конструкции из заготовок осуществляется с помощью подъемного крана.