Рабочие приступили к устройству фасадов здания новой школы в микрорайоне Катюшки в Лобне

Строительство большой современной школы, рассчитанной на две тысячи двести учеников, продолжается в микрорайоне Катюшки городского округа Лобня. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что в настоящий момент в строительстве новой школы задействовано более двухсот восьмидесяти рабочих, а также восемь единиц техники. Примечательно, что все работы идут в соответствии с запланированным графиком.

Ожидается, что данная школа будет оснащена современной мебелью и оборудованием. Созданные образовательные пространства позволят ребятам изучать конструирование, биотехнологию и биоинженерию. Рядом со школой разместятся детские игровые и спортивные площадки, места для отдыха, учебно-опытная зона, площадка для проведения общешкольных мероприятий.

Подрядчиком на данном объекте выступает АО «МСУ-1». Сдать же новую школу планируется в начале августа.