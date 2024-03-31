Работайте, братья!: российские артиллеристы уничтожили пехоту и склад ВСУ на Северском направлении

Артиллеристы тульского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск России на Северском направлении уничтожили внушительную группу украинской пехоты, а также полевой склад противника, проинформировали в пресс-службе Минобороны России.

Сообщается, что вражеский объект был ликвидирован с помощью 152-миллиметровых гаубиц Д-20. После работы артиллерии на опорник ВСУ был заброшен десант.

«Таким образом артиллеристы облегчили боевую работу штурмовым группам, которые зашли на опорник и произвели его зачистку», — приводится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее мы сообщали, что в Киеве и на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.