Работники Главгосстройнадзора Подмосковья начали вакцинироваться от гриппа

Сотрудники Главгосстройнадзора Подмосковья активно начали ставить прививки от гриппа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Работники надзорного ведомства пройдут вакцинацию для профилактики вирусных заболеваний и продолжат работу в коллективе без риска заразить коллег и заболеть самим», - говорится в сообщении управления.

В ведомстве напомнили, что пройти вакцинацию можно в поликлинике по месту прикрепления, а также в передвижном комплексе. Такие комплексы расположены возле станций и ТЦ.

Как добавили в управлении, в регионе прививки от гриппа сделали четыреста пятьдесят тысяч человек.