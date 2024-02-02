Работы по капитальному ремонту детсада «Золотая рыбка» стартовали в подмосковном Ступино

Более двадцати рабочих занимаются капитальным ремонтом детского сада № 25 «Золотая рыбка» в Ступино. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что после завершения демонтажных работ, строителям предстоит обновить кровлю и фасад, провести монтаж систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, пожарной сигнализации, а также установить новые окна и двери, сантехническое оборудование.

Будет проведен ремонт внутренних помещений и входных групп, а также полностью обновлена мебель и оборудование. При этом открыть детский сад планируется 1 сентября 2024 года.