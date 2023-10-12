Работы по строительству нового детсада стартовали в Балашихе
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Работы по строительству нового детсада стартовали в Балашихе. Как сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья, учреждение возведут в микрорайоне Железнодорожный.
Садик рассчитан на 220 мест. В здании будет три этажа, на которых обустроят спальни, медблок, игровую и учебную зоны, кабинеты психолога и логопеда, физкультурный зал.
На прилегающей территории появятся площадки для прогулок и парковка для колясок с навесом. Здесь также проведут работы по озеленению.
Сейчас на территории объекта ведется разработка котлована. За ходом работ будет следить ответственный инспектор надзорного ведомства. Завершить строительство учреждения планируется в сентябре следующего года.