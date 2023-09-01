Рассказываем, что изменилось в Мытищах в последние годы

Мытищи – город, который по праву любят и гордятся им его жители. Тем более, что в последние годы он стал преображаться и расцветать. Тут обустраивают пространства для отдыха, модернизируют все жизненно-важные системы для людей.

САДЫ И ДОРОГИ

Мытищи сегодня становятся синонимом слова «комфорт». Именно в этом округе строятся школы и сады, поликлиники и дороги.

Здесь сдали сады в микрорайоне № 16 и других, на финишную прямую вышло строительство сада на микрорайоне 25 А.

Отдельная история – дороги.

«Мы открыли путепровод через железнодорожные пути, который связал улицы Фрунзе и Мира и позволил обеспечить выезд на Ярославское шоссе в разы сократив сообщение между центром города и микрорайоном Дружба», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

ЗДОРОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ

Основа основ качественной жизни любого города – хорошее медицинское обслуживание. И в этом направлении в Мытищах идет процесс на улучшение.

«Открыли две новые поликлиники на 604 и 200 посещений в смену», - отметил Андрей Воробьев.

Совершенствуется и система образования и досуга.

«В сфере спорта был реализован федеральный проект по строительству стадиона им. Аленичева, также открыт СДЮСШ «Авангард» и ФОК в деревне «Марфино», - отметил губернатор.

Впереди у округа - открытие новой поликлиники на 200 посещений в смену в микрорайоне Поселок Пироговский, реализация проекта по строительству автомобильной дороги Виноградово-Болтино-Тарасовка и реконструкция Пироговского шоссе, благоустройство парков и скверов.

«Продолжим работу по модернизации театра «Фэст», расселению ветхих и аварийных домов, капитальному ремонту многоквартирных домов, реконструкции коммунальных сетей», - резюмировал Воробьев.

В текущем году будут открыты еще 6 детских садов общей мощностью 1260 мест, 1 палисадик на 70 мест, 2 школы общей мощностью 1600 мест и 1 пристройка к школе на 200 мест.