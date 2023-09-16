Рассказываем, как изменились Луховицы в последние годы

За последнее десятилетие подмосковные города кардинально изменились. Они стали более комфортными, с современной инфраструктурой и хорошим транспортным сообщением. Перемены к лучшему почувствовали миллионы человек, в том числе и жители Луховиц. Подробности – в нашем материале.

ЗАНЯТОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

Одна из главных задач, которую поставили перед собой региональные власти, – это создание рабочих мест с достойной заработной платой и условиями труда. Так, в Луховицах с 2018 года открылось порядка 140 различных предприятий, на которых работу нашли две тысячи человек. В прошлом году тут открылся новый тепличный комплекс по выращиванию овощей. Он расположился в поселке совхоза Астапово.

Чтобы людям было удобно ездить на работу и возвращаться домой, в округе активно ремонтируют дороги.

«За пять лет отремонтировано 96 муниципальных дорог общей протяженностью 55 километров», – отмечает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Еще одна важнейшая задача – развитие здравоохранения.

«В округе построены новые медицинские объекты и выполняется ремонт действующих больниц», – уточнил губернатор.

К примеру, в прошлом году преобразилось инфекционное отделение центральной больницы.

ПЛЯЖ И «АВИАТОР»

Меняются к лучшему и территории для досуга. На Голубом озере в прошлом году создали современный пляж со всеми удобствами и нормами безопасности. Теперь тут можно отдохнуть летом и даже покататься на катамаранах. А в Есенинском сквере появились удобные лавочки для отдыха, современное освещение и яркая игровая площадка для детей. Большой детский городок установили и в парке им. И.Г. Воробьева.

Комфортные условия получили и приверженцы активного образа жизни. Для них реконструируют стадион «Авиатор».

Впереди у округа большие планы по дальнейшему развитию, в том числе и в сфере сельского хозяйства.