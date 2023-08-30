Рассказываем, как Лыткарино становится комфортным для жизни городом

Новые сады и школы, переселение из аварийного жилья, появление спортивных объектов и мест для отдыха. Вот лишь небольшой перечень очевидных перемен в жизни Лыткарино, произошедших в последние годы. Подробности – в нашем материале.

ДЛЯ МАЛЫШЕЙ И СПОРТСМЕНОВ

В последние годы в Лыткарино наблюдается строительный бум. В городе ввели в эксплуатацию 5 новых детских садов более чем на 500 мест.

Для любителей спорта построены ФОК «Ледовая арена» с крытым катком и ФОК «Арена Лыткарино» с бассейном.

Не отстает и система образования.

«В этом году будет капитально отремонтирована гимназия № 1. В 2023 году начались работы по строительству нового образовательного блока гимназии №4», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

На ближайшие два года запланировано строительство нового здания специальной школы №8 для детей с ОВЗ.

И ЗДОРОВЬЕ, И СКОРОСТЬ

В округе капитально отремонтировали городские поликлиники № 1 и № 2 и детскую клинику. На 2024-2025 годы запланирован ремонт хирургического корпуса № 2 и строительство модульной станции скорой помощи.

Транспортное сообщение для лыткаринцев улучшило введение в эксплуатацию развязки на пересечении Лыткаринского шоссе и трассы М-5 «Урал». Впереди – сдача Южно-Лыткаринской магистрали. А еще за пять лет в округе отремонтировали 11 км дорог.

С НОВЫМ ДОМОМ

Кроме того, 400 жителей Лыткарино навсегда попрощались со своим аварийным жильем и переехали в современные и уютные дома. Планируется, что в ближайшей перспективе квартирами обеспечат еще 1100 человек.

В округе становится все больше мест для комфортного отдыха. Здесь благоустроили бульвар Крупенина и аллею на Спортивной улице, пляж у карьера Волкуша и сквер на улице Ленина.

«В следующем году мы обустроим центральную улицу города – Первомайскую, создадим новое общественное пространство на улице Парковой, начнем капитальный ремонт Дворца культуры «Мир» и реконструируем стадион «Полет», - отметил Андрей Воробьев.

Также в городе строятся новые очистные сооружения и водовод, которые запустят в 2024 году и в 2026 году соответственно.