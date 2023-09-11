Рассказываем, какие перемены пришли в Коломну в последние годы

Коломна – старейший и красивейший город Подмосковья, который по праву пользуется популярностью среди туристов. Здесь удивительным образом перекликается и гармонично уживается прошлое и настоящее. А еще с каждым годом город становится все привлекательнее и комфортнее.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И УМА

Преображаться и выходить на новый уровень старинная Коломна начала примерно лет пять назад. За эти годы в округе отремонтировали поликлинику № 2 и построили поликлинику на 600 мест в микрорайоне Подлипки.

Система образования тоже переживает обновление. В День знаний здесь открылись новое здание школы № 21 и новый корпус флагманской гимназии № 2 «Квантор» на 300 мест. Также после капитального ремонта распахнули двери два здания школы № 2 на улице Карла Маркса в Озерах.

БЕЗ ТРАНЗИТА

Чтобы сохранить аутентичность старинного города и избавить его от лишних загрязнений, в районе Коломны построили новую дорогу.

«С открытием объездной дороги между Малинским шоссе и федеральной трассой М5 мы смогли разгрузить Коломну от транзитного транспорта», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Органично вписались в древние виды Коломны, Кремля и других достопримечательностей созданные недавно общественные пространства.

«Новые общественные пространства – Михайловская набережная, новая зона отдыха у Бобреневского монастыря, парк «Сосновый бор» – стали новыми точками притяжения для гостей и жителей округа», – отметил Андрей Воробьев.

Пользуются заслуженной популярностью Дворец культуры «Коломна» и обновленные спортобъекты.

ПОРА ДОСТИЖЕНИЙ

Впереди Коломну ждут новые перемены. Планируется привести в порядок очистные сооружения рядом с поселком Сергиевский, которые обслуживают 160 тыс. человек. А также отремонтировать центральный стадион «Авангард», продолжить благоустройство дворов и скверов, общественных пространств. Одним словом, сделать так, чтобы и горожанам, и гостям тут было максимально комфортно.