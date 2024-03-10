Рассвирепевшая парикмахер в Перми налысо обрила бабушку, за то, что та забыла деньги дома

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное производство и привлечь в ответственности жительницу Перми, которая поиздевалась над пенсионеркой, которая пришла к ней подстричься.

Ранее в сети появился ролик, на котором мастер парикмахерской почти налысо обрила бабушку в отместку за то, что пенсионерка забыла деньги дома. На этом разгневанная фурия не остановилась и заставила престарелую женщину подметать волосы.

Все свои издевательства она снимала на камер, периодически угрожая бабушке физической расправой.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин отреагировал на противоправные действия в отношении пенсионерки в Пермском крае — было дано поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. возбудить уголовное дело по данному факту», - приводится в сообщении пресс-службы СК в соцсетях.

Следствию поручено в кратчайшие сроки представить главе СК РФ доклад об установленных обстоятельствах.