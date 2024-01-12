«Разговоры о важном» прошли в образовательных учреждениях подмосковной Каширы

Так, например, учащиеся узнали о значимости издания первой печатной азбуки Ивана Федорова – учебного пособия по обучению грамоте.

В школах подмосковного города Кашира состоялись патриотические уроки под названием «Разговоры о важном».

Школьникам рассказали, что 450 лет назад, в 1574 году, Иван Федоров напечатал первую восточнославянскую Азбуку. Следующие 100 лет именно по этой книге люди учились читать и писать.

Отметим, что главной целью таких занятий является формирование общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, чувства гордости за родную страну, за деятельность выдающихся соотечественников.