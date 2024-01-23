Разрешение на строительство еще четырех домов в ЖК «Новое Видное» выдали в Ленинском округе

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на строительство еще четырех новых жилых домов в составе жилого комплекса «Новое Видное» в Ленинском городском округе.

Ожидается, что будут построены две башни, одно трехсекционное Г-образное здание и двухсекционное здание. Входы в секции оборудуют на уровне земли, рядом появятся колясочные. На первых этажах расположат более тридцати коммерческих помещений. Ввести новые корпуса в эксплуатацию планируется в 4 квартале 2025 года.

В тихих приватных дворах появятся игровые площадки для детей, уличное оборудование для занятий спортом на свежем воздухе, зоны для отдыха с навесами, защищающими от солнца и осадков. Благодаря озеленению и грамотно продуманному благоустройству внутренние дворы станут приятным местом для времяпрепровождения и неспешных прогулок.

Напоминаем, что проект «Новое Видное» реализуют в восемь этапов, финал намечен на 2036 год. В жилом комплексе построят более 60 корпусов переменной этажности на 20 тысяч квартир. Первый детский сад здесь планируется ввести в эксплуатацию вместе с домами первой очереди в начале следующего года.