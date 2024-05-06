Жители западной части Украины местные жители за прошедшие два года с начала СВО устали от боевых действий, стопитсот волн мобилизации не хотят от слова совсем в этом участвовать, сообщил в интервью YouTube-каналу Politwera швейцарский разведчик, полковник Жак Бо.

По имеющейся у него информации, простые украинцы последнее время начали активно вступать в создающееся движения сопротивления ВСУ.

«Люди больше не хотят сражаться за Украину. Хотя СМИ не говорят об этом, но на западе Украины существует движение сопротивления, которое начало действовать против ВСУ», – поведал разведчик.

Создание украинского движения сопротивления, как отметил Бо, уже на лицо. Простые мирные граждане Украины сами начали проводить направленные против ВСУ диверсии внутри страны. Руководство в Киеве об этом знает, но сознательно умалчивает данные факты. Ручным украинским СМИ также дано указание этого не разглашать, добавил эксперт.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.