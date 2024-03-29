Развитие племенного животноводства обсудили в Подмосковье

Собрание Союза организаций по племенному животноводству Московской области «Мосплем», посвященное перспективам развития племенного животноводства, состоялось в Раменском городском округе. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках мероприятия участники обсудили итоги работы племенных хозяйств Московской области за 2023 год, а также утвердили план работы Союза «Мосплем» на следующий год. Отмечается, что на сегодняшний день всего в Подмосковье более пятидесяти племенных хозяйств, 35 из которых молочного скотоводства. А в них содержится более сорока двух тысяч коров.

Зампред Правительства Московской области — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов подчеркнул, что в первую очередь, необходимо продолжать увеличивать поголовье на племенных предприятиях. Так, в области продолжается совершенствование генетики сельскохозяйственных животных и птицы, как основы повышения эффективности сельскохозяйственной отрасли.

Также в области работает 8 лабораторий, 2 станции по искусственному осеменению, 2 организации по трансплантации эмбрионов и 18 центров по породам крупного рогатого скота, коз, свиней, рыбы и лошадей.