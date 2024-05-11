Readovka: российские войска вышли на окраины Волчанска в Харьковской области

Как передает Readovka со ссылкой на источник, на вторые сутки после прорыва в Харьковскую область, подразделения Армии России подошли вплотную к окраинам города Волчанска.

По словам собеседника сетевого издания, боестолкновения уже ведутся на городских улицах. ВС РФ методично продвигаются, украинские соединения огрызаются, но продолжают отступать.

«Продолжают появляться и кадры того, как русские бойцы продолжают крушить вражескую логистику на Харьковском направлении. Только за вчера нашим войскам удалось завладеть более, чем 41 кв км, сегодня этот успех ВС РФ развивают», — приводится в публикации.

Напомним, Армия России второй день активно наступает на харьковском направлении с сесера и востока. Сегодня стало известно, что российские военные освободили сразу еще пять населенных пунктов в Харьковской области, среди которых Борисовка, Пыльная, Стрелечья, Огурцово и Плетеневка.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.