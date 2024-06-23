Readovka: террористы убили отца Николая из православного храма в Махачкале, перерезав ему горло

Ранее сообщалось, что в дагестанском Дербенте произошла стрельба. Неизвестные открыли огонь по полицейским, один правоохранитель убит, есть ранение. Нападавших было пятеро. Для их поиска и задержания объявлен план «Перехват».

Как передает сетевое издание Readovka, стрельба также и в столице Дагестана. В Махачкале неизвестные напали на 66-летнего настоятеля православного храма.

«Священнослужителю было 66 лет, он болел. Помимо отца Николая, также убит один охранник — он был вооружен только газовым пистолетом», — пишет Readovka.

Также сообщается, что остальные священники в настоящее время заперлись в церкви и ждут помощи от правоохранителей. Подробности инцидента выясняются.