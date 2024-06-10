Реализация вело-пешеходного маршрута продолжается в Дубне

В Дубне продолжается реализация вело-пешеходного маршрута в рамках масштабного проекта «Дубненская кругосветка». До конца лета работы будут выполнены.

Вело-пешеходная дорожка проходит от вокзала «Большая Волга» до Ратминской стрелки. В настоящее время работы одновременно проводят на четырех участках. Они разделены на несколько этапов. Вдоль дороги рабочие делают откосы. Особое внимание уделяют благоустройству близлежащей территории.

Активные работы, в частности, проходят на Комсомольской набережной. Чтобы не доставлять неудобства местным жителям и гостях, принято решение завершить благоустройство участка в максимально короткие сроки. На качество работ темп не влияет.

Дубненцы осознают, что становятся свидетелями исторического события. Объект соединит одновременно несколько районов наукограда. Горожане снимают ход работ на видео и активно делятся ими в социальных сетях.

Проект команды губернатора ориентирован на то, чтобы соединить все городские зоны отдыха в единое пространство. Это позволит горожанам и гостям Дубны максимально быстро добираться из одной точки в другую.