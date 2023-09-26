Реанимационно-консультативный центр новорожденных провел четыре тысячи консультаций с января

Реанимационно-консультативный центр новорожденных провел уже более четырех тысяч консультаций с января этого года, сообщили в Минздраве Подмосковья. Этот показатель вырос в десять раз с момента открытия.

«В 2016 году количество консультаций за год составило четыреста, в 2022 году – шесть тысяч, с начала 2023 – более четырех тысяч», - рассказал заведующий центром Александр Поволоцкий.

Центр работает на базе Московского областного перинатального центра с 2016 года. Он объединяет пятнадцать транспортных бригад для перевозки новорожденных и выездных консультаций. С прошлого года центр оказывает выездную хирургическую помощь для новорожденных.

В центре работают такие узкие специалисты, как кардиологи, хирурги, специалист по заместительной почечной терапии.