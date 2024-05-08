Ребята из Орехово-Зуево совместно с волонтерами Подмосковья плетут маскировочные сети для бойцов СВО

Дети из Орехово-Зуевского семейного центра «Семья и дом» совместно с волонтерами Подмосковья и центром развития волонтерства «#МыВместе» приняли участие в мастер классе по плетению маскировочных сетей для участников специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В настоящий момент дети совместно с педагогами принимают участие в акции в номинации «Для своих» и ведут активную деятельность в сборе гуманитарной помощи, пошиве одежды, сборе средств и изготовлении подушек для солдат.

«Одна из важнейших задач современного воспитания и образования на сегодняшний день — воспитание патриота. Оно должно осуществляться в результате включения воспитанников в созидательный труд на благо Родины, привития любви к истории, культуре, традициям страны. Мы нашли уникальный и доступный инструмент воспитания настоящих патриотов — это волонтерство», — рассказала замдиректора семейного центра Елена Сапрыкина.

Также ребята передали фарфоровые кружки для солдат, которые декорировали сами. Ребятам очень понравилось помогать и их поделки отправятся в зону специальной военной операции в самое ближайшее время.