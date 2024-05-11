Региональную дорогу, проходящую через поселок Коробово, отремонтируют в Ленинском округе
Фото: [Виктория Селиванова]
В Ленинском городском округе запланирован ремонт участка от съезда с федеральной трассы А-105 «Москва — Волгоград» до пересечения улицы Лесная и Викторова переулка. При этом общая площадь ремонтируемого участка составит порядка девятисот метров.
Несмотря на хорошее состояние дороги в целом, по словам местных жителей, на отдельных участках наблюдаются повреждения, требующие ремонта.
«Я положительно отношусь, если сделают это, и хорошо будет, чтобы ездить было нормально, да. Тогда будет все хорошо, собственно» — отметил один из жителей поселка Коробово Игорь.
Напоминаем, что в рамках реализации программы развития дорожной сети в Подмосковье в этом году намечен ремонт более одной тысячи участков дорог, общая протяженность которых превысит тысячу сто километров.