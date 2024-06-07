Региональный этап конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания состоялся в Подмосковье

В Подмосковье подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

Так, более ста шестидесяти работников подмосковных социальных учреждений презентовали экспертам свои лучшие практики в 14 номинациях. По итогам оценки были выбраны специалисты, занявшие призовые, а 14 победителей представят свои проекты уже на федеральном этапе.

В ведомстве подчеркнули, что ежегодно специалисты из нашего региона оказываются на пьедестале призеров всероссийского этапа, что, несомненно, является показателем лучших компетенции России. В этом году в федеральном этапе конкурса примут участие специалисты семейных центров, комплексных центров социального обслуживания и реабилитации, центра реабилитации участников СВО «Ясенки», а также некомерческих организаций соцобслуживания.

Примечательно, что итоги федерального подведут на неделе охраны труда в Сочи в сентябре.