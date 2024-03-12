Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» пройдет в Подмосковье в апреле, сообщили в Министерстве социального развития Московской области.

В мероприятии примут участие две сотни областных предприятий. Ярмарка будет проходить как очно на шести крупных площадках в Раменском, Мытищах, Дубне, Долгопрудном, Подольске и Ногинске, так и в онлайн-формате.

Предприятия-участники представят открытые вакансии, расскажут о производимой продукции, условиях труда. Также свои программы презентуют образовательные организации.

Помимо этого, в программе ярмарки — тематические лекции и выступления экспертов.

Подробная информация о ярмарке представлена на этом сайте.