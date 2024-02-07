Региональный форум РСО Московской области состоялся на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

Форум Российских студенческих отрядов Московской области под слоганом «В направлении Снежного Десанта» состоялся на международной выставке «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Отмечается, что данная встреча объединила порядка двухсот тридцати активистов движения, при этом сто семь из них принимают участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант».

«2024 год — юбилейный для Российских студенческих отрядов — 20 лет современной истории студотрядов и 65 лет движению. Ребята из нашего регионального отделения — одни из самых активных представителей молодежи Подмосковья. Они участвуют в грантовых конкурсах, помогают пенсионерам, собирают гуманитарную помощь, помогают семьям СВО», — отметила глава ведомства Екатерина Швелидзе.

В этом году традиционная акция «Снежный десант» в Подмосковье помимо уборки снега и помощи старшему поколению расширилась за счет работы с детьми — студотрядовцы будут проводить с ребятами занятия и мастер-классы. Новое направление нашло отражение и в программе форума на выставке «Россия», отдельными образовательными треками были выделены блоки по разработке и реализации полезных программ для детей младшего возрасти.