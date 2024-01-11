Регионы-участники выставки «Россия» поддержали Белгородскую область

Субъекты РФ, которые представили свои экспозиции в рамках выставки-форума «Россия», поддержали Белгородскую область. Этот регион каждый день подвергается обстрелам. Так, на стендах участников появились надписи «Белгород, наши сердца — с вами!».

Помимо этого, посетителям выставки раздавали тюльпаны. Эти цветы считаются символом любви и счастья. Получив тюльпаны, многие гости приносили их к стенду Белгородской области.

Также все желающие могли написать слова поддержки региону на открытках в форме сердца, которое является одним из символом выставки-форума.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков выразил благодарность всем посетителям за поддержку региона. Кроме того, он поблагодарил главу государства Владимира Путина за оперативное принятие решений, направленных на изменение сложившейся ситуации.