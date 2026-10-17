Рэкет у отеля в Каире: почему туристам стоит забыть об аренде авто в Египте?

В Каире задержали сотрудника административной безопасности отеля, который требовал у иностранного туриста деньги за парковку на общественной территории. Инцидент попал на видео и стал вирусным в соцсетях. Об этом сообщает Tourism Daily News.

На кадрах охранник гостиницы в историческом квартале Старого Каира заблокировал машину туриста и отказался выпускать его с парковки, требуя незаконную плату. Несмотря на отсутствие заявления от пострадавшего, египетские спецслужбы оперативно установили личность рэкетира по видеозаписи, задержали его и доставили в отделение. Мужчина полностью признал вину и факт незаконного присвоения чужих денег.

Министерство туризма и древностей Египта потребовало от ассоциаций отельеров Хургады и Шарм-эль-Шейха ужесточить контроль за поведением персонала, чтобы единичные случаи вымогательства со стороны нелегальных парковщиков не подрывали репутацию египетского гостеприимства.

Каирский аналитик и эксперт по туристическому рынку Фуад эль-Гохари в беседе с Турпромом назвал инцидент мягким предупреждением для туристов, которые считают, что в Египте можно свободно путешествовать на арендованной машине, как в Европе. Он отметил, что дорожные правила там существуют лишь на бумаге, а на трассах царит хаос. Водители игнорируют разметку, сигналят фарами и гудками, а ночью нередко ездят без фар. Аренда бюджетного автомобиля обойдется примерно в $50 в сутки, внедорожника — до $150. При этом прокатные агентства требуют международное водительское удостоверение и крупный депозит, возврат которого может стать проблемой. Иностранцам также запрещено самостоятельно передвигаться по Синаю и междугородним трассам без разрешения Туристической полиции и сопровождения конвоя. Ночные поездки по пустыне запрещены с 18:00 до 06:00.