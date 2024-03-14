Реконструкция бульвара Победы пройдет в подмосковном городе Белозерский

В этом году в городском округе Воскресенск запланирована реконструкция бульвара Победы в городе Белозерский по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

Отмечается, что площадь благоустройства составляет четырнадцать тысяч квадратных метров. После проведенных работ, территория станет местом приятного и тихого времяпровождения жителей и гостей Подмосковья.

Так, на бульваре планируется провести комплексное благоустройство, которое предусматривает замену покрытий, приведение в надлежащее состояние зеленых насаждений, линий освещения, детской игровой площадки. На территории также будут установлены малые архитектурные формы и произведен ремонт памятника героям Великой Отечественной войны, в сновании которого разместятся пять пятиконечных звезд из зеркальной нержавеющей стали.

Примечательно, что для бульвара разработан индивидуальный символ. Он состоит из двух пересекающихся, «перетекающих» друг в друга колец. В этом арт-объекте найдут свой воплощение любимые жителями озера: Белое и Островное. Объект будет установлен рядом с ЗАГСом. Все работы по обновлению бульвара планируют завершить в сентябре этого года.