Реконструкция хирургического корпуса стартовала в Подольской больнице
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
Реконструкция хирургического корпуса стартовала в Подольской областной клинической больнице, сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Работы проведут в трехэтажном здании второго корпуса, площадь которого составляет более двух тысяч квадратных метров. Здесь откроют отделение реанимации и конференц-зал.
Реконструкция пройдет в два этапа. В рамках первого обустроят реанимационное отделение на пятнадцать коек, палаты интенсивной терапии и реанимации на три и четыре койки, противошоковую палату и палату с возможностью изоляции.
В рамках второго этапа организуют конференц-зал на 140 посадочных мест. В нем будут проводить телемедицинские консультации.
Завершить все работы планируется за год.