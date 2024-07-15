Реконструкция хирургического корпуса стартовала в Подольской больнице

Работы проведут в трехэтажном здании второго корпуса, площадь которого составляет более двух тысяч квадратных метров. Здесь откроют отделение реанимации и конференц-зал.

Реконструкция пройдет в два этапа. В рамках первого обустроят реанимационное отделение на пятнадцать коек, палаты интенсивной терапии и реанимации на три и четыре койки, противошоковую палату и палату с возможностью изоляции.

В рамках второго этапа организуют конференц-зал на 140 посадочных мест. В нем будут проводить телемедицинские консультации.

Завершить все работы планируется за год.