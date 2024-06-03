Реконструкцию сквера «Солнышко» проведут в этом году в подмосковном поселке Колюбакино

Жителям поселка Колюбакино Рузского городского округа представили проект реконструкции сквера «Солнышко». О том, каким будет общественное пространство после проведенных работ, рассказал глава Рузского округа Николай Пархоменко во время встречи с местными жителями.

Благодаря подготовленной презентации каждый мог увидеть все перемены, которые ждут популярное место отдыха. Согласно проекту, здесь будут выравнены дорожки, установят фонтан и заменят елку, во круг которой в новогодние праздники проходят массовые мероприятия.

Во время встречи жители могли задать интересующие вопросы и внести коррективы в проект. Одно из предложений поступило от Валентины Кондрашовой. Она радеет за то, чтобы плитка, которой замостили территорию вокруг ели 20 лет назад, осталось не тронутой.

«Это сердце поселка. Плитка, которая была сделана на бетонном заводе, проверена лично мной. Я тогда там работала. Это очень качественная плитка, еще 100 лет простоит», — отмечает Валентина Ивановна.

Глава пообещал учесть все просьбы жителей и добавил, что запланировано озеленение сквера кустарниками и яблонями. Также Николай Пархоменко отметил, что вся территория будет оснащена камерами, которые будут передавать данные в систему «Безопасный регион».