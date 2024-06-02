Ремонт детского сада «Незабудка» продолжается в подмосковном Павловском Посаде
Фото: [Алена Притула]
Подрядчик ведет активные работы по демонтажу окон и крыши в здании детского сада «Незабудка», где в настоящее время осуществляют работы капитального ремонта.
Работники уже утепляют стены здания и подготавливают их для установки вентилируемого фасада, а внутри строители возвели новые кирпичные перегородки и переходят к штукатурке стен. Пол выравнивают при помощи мокрой стяжки и готовят для укладки финишного покрытия.
«Подрядчик ведет активные работы по демонтажу окон и крыши, укладке пескоцементной смеси напольного покрытия, усилению фасадной части, монтажу электрики. Также завезены материалы для установки систем горячего и холодного водоснабжения», — рассказал глава городского округа Павловский Посад.
Ремонт в детском саду проводится в рамках национального проекта «Образование». Примечательно, что всего в рамках программы в этом году в Павловском Посаде отремонтируют два детских сада и три школы.