Ремонт дорог в Павшинской Пойме: масштабные работы на Красногорском бульваре

Погодные условия, хоть и были относительно мягкими в этом сезоне, не позволили избежать появления новых повреждений на дороге. Основным фактором, спровоцировавшим дефекты, стали резкие перепады температуры воздуха.

«На Красногорском бульваре уже выполнен ремонт одного участка дороги, и в ближайших планах — восстановление еще одиннадцати. Четыре из них уже находятся в процессе реализации, а семь запланированы к выполнению. Депутаты вместе с местными жителями будут контролировать качество и сроки проведения работ», — сообщил заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в местном Совете депутатов Артур Бадретдинов.

Первый этап работ предполагает обновление примерно шести километров муниципальных дорог и восьми километров дорог, находящихся в ведении региона. Это включает в себя около 36 000 квадратных метров дорожного покрытия муниципалитета и примерно 85 000 квадратных метров региональных автомагистралей.

Администрация просит граждан соблюдать правила дорожного движения и не парковаться в запрещенных местах. Это поможет дорожным службам оперативно выполнять свою работу, избегая задержек, связанных с перемещением автомобилей, и, как следствие, ускорит завершение ремонтных работ.