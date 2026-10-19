Ремонт, стройка и помощь фронту: чем запомнился третий квартал в Городском округе Пушкинский
Фото: [пресс-служба администрации городского округа Пушкинский]
Третий квартал выдался для Городского округа Пушкинский насыщенным: здесь успели капитально обновить школы и учреждения культуры, привести в порядок дороги и дворы, продвинуться в строительстве медучреждений. Итоги работы главы округов обсудили 20 октября на еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Самый заметный пласт — социальная инфраструктура. Капитальный ремонт завершили в четырех школах, детском саду «Ручеек», Центре культуры и искусств имени Л. Н. Кекушева и амбулатории № 7 Пушкинской клинической больницы имени профессора В.Н. Розанова. В той же больнице открыли новое ангиографическое отделение, а на проезде Розанова продолжается стройка поликлиники на 400 посещений в смену. Еще один повод для гордости — открытая Школа креативных индустрий.
Не забыли и про городскую среду: отремонтировали 12 дорог, комплексно благоустроили 14 дворов и поставили 17 новых детских площадок. Реконструирован мемориал «Не вернувшимся с войны», благоустроена набережная реки Уча в Ивантеевке, а в микрорайоне Дзержинец работы по пешеходной зоне еще продолжаются.
Отдельная строка — поддержка бойцов: с начала СВО из округа на передовую отправили более 2 000 тонн гуманитарной помощи.
Останавливаться на достигнутом в Городском округе Пушкинский не планируют: впереди — выполнение намеченных планов, решение волнующих жителей вопросов и дальнейшее развитие округа.