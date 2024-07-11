РЭО объяснил рост себестоимости вывоза отходов в регионах

Согласно полученным данным, в различных субъекта России рост себестоимости достигает 30% и складывается из нескольких факторов. Речь идет в том числе об увеличении затрат на горюче-смазочные материалы и повышении цен на мусоровозы.

«Рост фактических затрат на деятельность регоператоров по сравнению с 2021 годом зафиксирован по расходам на материалы, топливо, технику, зарплаты и услуги по обращению с отходами. Рост себестоимости вывоза отходов варьируется в разных федеральных округах и составляет в среднем около 30%», — добавил он, подчеркнув, что тарифы для потребителей при этом выросли незначительно.

Исполнительный директор ООО «Хартия», занимающейся отходами в Москве, Подмосковье, Ярославской, Тульской и Владимирской областях Алексей Куртишвили считает, что сложившаяся ситуация будет способствовать увеличению кассового разрыва у региональных операторов.

«Ситуация, складывающаяся на рынке труда, вынуждает региональных операторов увеличивать заработную плату производственного персонала, несмотря на то, что в тарифе учтен меньший уровень зарплат. Чтобы исключить при этом кассовый разрыв, региональные операторы вынуждены брать кредиты на операционную деятельность», — сообщил Куртишвили.