Рэпера Платину задержали во время концерта в Томске

Рэпера Платину (Роберта Плаудиса) задержали прямо во время выступления на концерте в Томске, сообщает Baza.

Концерт проходил в клубе Face. Сотрудники СОБРа поднялись на сцену и увели исполнителя за кулисы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина просила проверить Платину на предмет пропаганды наркотиков.

Рэпера повязали в день рождения, сегодня ему исполнилось 29 лет.

Сообщалось, что на концерте рэпера Гуфа фанатка получила травму, ее случайно ударил ногой в лицо, спускавшийся со сцены поклонник исполнителя.