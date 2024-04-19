Рэпера Платину задержали во время концерта в Томске
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Рэпера Платину (Роберта Плаудиса) задержали прямо во время выступления на концерте в Томске, сообщает Baza.
Концерт проходил в клубе Face. Сотрудники СОБРа поднялись на сцену и увели исполнителя за кулисы.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина просила проверить Платину на предмет пропаганды наркотиков.
Рэпера повязали в день рождения, сегодня ему исполнилось 29 лет.
Сообщалось, что на концерте рэпера Гуфа фанатка получила травму, ее случайно ударил ногой в лицо, спускавшийся со сцены поклонник исполнителя.