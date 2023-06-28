Рецидивист ранил двух человек ножом в Ижевске

В Ижевске завершились следственные мероприятия по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении мужчина, ранившему двух человек, сообщает udm-info.ru.

В следственном комитете рассказали, что 32-летнего житель Ижевска причинил тяжкий вред здоровью в отношении двух граждан. В процессе расследования преступления было установлено, что вечером в январе этого года потерпевшие 29 и 40 лет были у ТЦ «Московский». Там между горожанами и обвиняемым разгорелся конфликт. Словесная перепалка переросла в поножовщину. Мужчина ранил своих оппонентов ножом и тем самым причинил потерпевшим тяжкий вред здоровью.

Следственный комитет осмотрел место инцидента, допросил потерпевших и очевидцев конфликта, также были проведены судебно-медицинские экспертизы. После завершения следственных мероприятий дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Рецидивисту грозит до 12 лет лишения свободы.