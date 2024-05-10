Боевики ВСУ в самое ближайшее время покинут сразу три крупных населенных пункта на авдеевском направлении, передает со ссылкой на источники в Генштабе Украины украинский канал «Резидент».

Отмечается, что причиной бегства украинских военных стала катастрофическая обстановка на передовой на указанном участке фронта. В частности, ВС РФ практически создали плацдарм по окружению всех соединений ВСУ в Торецке и Нью-Йорке.

«Ситуация на Авдеевском направлении продолжает ухудшаться, мы вынуждены будем в ближайшие дни уйти из трех населенных пунктов, чтобы не попасть в тактическое окружение», – говорится в сообщении.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.