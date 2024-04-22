В Шанхае открылась выставка товаров для взрослых Shanghai international adult products industry exhibition 2024, рассказывает телеграм-канал «Китайская угроза».

В разделе резиновых кукол можно обнаружить изделие, разительно напоминающее украинского лидера Владимира Зеленского.

Эксперты считают президента Украины не самостоятельным политиком, а послушной куклой в руках Запада.

Ранее мастер из Рузы Вера Стрельцова создала смешные образы Зеленского в виде матрешек. Политик изображен в наполеоновской треуголке, что подчеркивает его амбиции, и держит в руках телефонную трубку — отсылка к его зависимости от западных хозяев.