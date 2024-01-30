РГУТИС стал лауреатом престижной премии в сфере туризма

Российский государственный университет туризма и сервиса (РГУТИС) стал лауреатом премии Правительства России в области туризма за 2023 год. Награда была присуждена за реализацию проекта «Система дополнительного профессионального образования как механизм кадрового обеспечения реализации национального проекта “Туризм и индустрия гостеприимства”».

В рамках проекта на базе РГУТИС был создан федеральный ресурсный центр для подготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства. В нем были разработаны и реализованы актуальные программы профессиональной переподготовки длительностью от 250 часов.

Так, с сентября по декабрь 2023 года в центре переподготовку бесплатно прошли работники туриндустрии, государственные служащие, работники культуры, предприниматели, самозанятые и многие другие. Обучение проходило без отрыва от основной работы при участии ведущих организаций сферы туризма. Участники выбрали одну из 10 уникальных программ, по окончании переподготовки все получили диплом государственного образца.

Проект качественно повлиял на достижение «Увеличено число рабочих мест и повышен кадровый потенциал отечественной туристической отрасли». За его реализацию РГУТИС получил от Правительства России 1 млн рублей.

За 4 года университет реализовал более 80 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки. За это время обучение по программам прошли более 16 тысяч специалистов из всех субъектов Российской Федерации.

По словам главы Комитета Московской областной Думы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, проект РГУТИС сыграл ключевую роль в совершенствовании индустрии туризма не только в Московской области, но и в России в целом.